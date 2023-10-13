ميسي عن واقعة البصق عليه : لن أجعل هذا الصبي مشهورًا، والباصق يرد!

موقف مثير للجدل في مواجهة الأرجنتين وباراجواي

خرج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للرد على الواقعة الغريبة التي حدثت له مع منتخب بلاده أمام باراجواي في تصفيات كأس العالم 2026.

ميسي ظهر في المباراة التي فاز بها منتخب التانجو بهدف دون رد سجله نيكولاس أوتاميندي، حيث دخل في الدقيقة 53 من عمر اللقاء بدلًا من جوليان ألفاريز.

الكاميرات التقطت أنطونيو سانابريا لاعب باراجواي وهو يبصق على ميسي، ليكشف صاحب الـ36 سنة عن عدم علمه بالواقعة أثناء حدوثها.

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وقال الأرجنتيني في تصريحات صحفية:"لقد قالوا لي في غرفة الملابس أن أحدهم قام بالبصق تجاهي، لم أشاهدها، وفي الحقيقة لا أعلم من هذا الصبي".

وأضاف:"لا أريد التحدث عنه حتى لا أعطيه أي أهمية، لأنه سيخرج للحديث عن الأمر في كل مكان ويصبح مشهورًا".

وفي سياق متصل خرج سانابريا الذي يلعب لنادي تورينو الإيطالي للحديث عن الأمر، ليؤكد أنه لم يقصد البصق على ميسي أبدًا.

وقال في مقطع نشرته شبكة "TyC Sports":"في الصورة يبدو لي أنني قمت بالبصق على ميسي ولكن هذا لم يحدث".

يذكر أن الأرجنتين تحتل المركز الأول بجدول التصفيات بـ9 نقاط من 3 مباريات، بفارق نقطتين عن البرازيل صاحبة المركز الثاني.