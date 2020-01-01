رغم العزل .. نجم سبال ينصب نفسه نجماً بشجاعته

موقف بطولي من المدافع البولندي

انهالت الإشادات على مدافع سبال البولندي تياجو شونيك رغم خرقه لحالة العزل المفروضة في إيطاليا، وذلك من أجل التصدي لعملية سرقة.

وتوقفت الحياة تماماً في إيطاليا بعد قرار الحكومة الإيطالية بتطبيق حالة عزل شامل ومنع المواطنين من مغادرة المنازل من أجل مكافحة فيروس كورونا.

واكتشف شيونك حالة السرقة في أحد المحلات الخاصة ببيع التبغ المجاورة له، وقام بالتصدي لها، ثم لاحق اللص وقام بإمساكه في شوارع مدينة فيرارا.

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وكشف محافظ المدينة عن الواقعة في بيان إعلامي قائلاً: "اتصلت بشيونك وشكرته على عمله البطولي بعد سماعي بالقصة، ولكن الآن أريد أن أقوم بالأمر علناً".

وأضاف: "ما قام به عمل يدل على مدى سخائه في العطاء وشجاعته في تلك الظروف الصعبة، أن تقف أمام لص دون خوف وتطارده هذا يظهر يقظته وحبه للمدينة".

وختم: "في مثل تلك اللحظات الحرجة يجب أن نبقي المسافة بين بعضنا البعض، ولكن في نفس التوقيت لا ننسى أن نشكر الأبطال على أعمالهم ونبقى متحدين".

شيونك دولي بولندي، وشارك في 20 مباراة مع سبال الذي يحتل مؤخرة الترتيب هذا الموسم بالسيري آ.