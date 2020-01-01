يوفنتوس يحاول إرضاء رونالدو بإيكاردي

هل يكون إيكاردي هدية يوفنتوس لرونالدو؟

يبحث نادي يوفنتوس الإيطالي، عن مهاجم لتعزيز صفوف الفريق في الصيف المقبل، بعد معاناة الفريق هجومياً هذا الموسم.

يوفنتوس يعاني هجومياً هذا العام في ظل وجود مهاجم وحيد وهو الأرجنتيني جونزالو هيجواين ورحيل الكرواتي ماريو ماندجوكيتش.

وحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية: "فأن يوفنتوس سيحاول إرضاء البرتغالي كريستيانو رونالدو لبقائه في الموسم المقبل، وعدم رحيله".

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وأضافت الصحيفة: "بأن يوفنتوس يفكر في جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي بالإضافة إلى هاري كين مهاجم توتنهام، ولكن إيكاردي هو المرشح الأكبر".

التفكير من جانب إنتر بالتعاقد مع مهاجم صريح يأتي لمنح رونالدو فرصة للعب على الأطراف بشكل أكبر كما يحب.

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ومن المتوقع حسب الصحيفة فأن باريس سان جيرمان الذي يلعب له اللاعب هذا الموسم معاراً من إنتر سيشتري اللاعب مقابل 70 مليون يورو، قبل أن يبيعه إلى يوفنتوس بسعر أكبر.

وذكرت توتو سبورت أن نادي نابولي كذلك كان أحد الأندية المهتمة بقوة بالحصول على خدمات رأس الحربة الأرجنتيني، وفي حالة عدم انتقاله لليوفي فسيكون على رأس أهدافه للموسم القادم.