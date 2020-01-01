شيك: ناجلسمان سبب تفضيلي للايبزيج على دورتموند

كنت مطلوبًا من فرق كثيرة..

كشف باتريك شيك، لاعب لايبزيج، عن الأسباب التي دعته لقبول عرض النادي الألماني والانضمام له مُعارًا من روما في الصيف الماضي.

ورغم أن شيك لم يحظ ببداية مميزة مع لايبزيج بسبب الإصابة، لكنه صار من الدعائم الأساسية في الفريق بإحرازه 7 أهداف وصناعته 3 خلال 19 مشاركة بمختلف البطولات.

الدولي التشيكي في تصريحات صحفية قال "عندما غادرت التشيك كنت أحلم بأن انضم إلى الدوري الإيطالي، وبالفعل جعلت الأمر حقيقة.".

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كما أضاف "يمكنني أن أقول بصدق أن إنجلترا تجذبني الآن، ولكن لايبزيج كان خيارًا صائبًا تمامًا في مسيرتي الكروية.".

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واستطرد "تحدثت أيضًا مع بوروسيا دورتموند وشالكه في ألمانيا، أرادني إيفرتون وكريستال بالاس من إنجلترا، كما كان هناك اهتمامًا من فالنسيا في إسبانيا.".

وأتم "كان لديّ شعور بأن لايبزيج يُريدني أكثر من أي نادٍ آخر، أحببت أسلوب اللعب وكذلك المدرب ناجلسمان، الآن أنا متأكد من أنني قد اتخذت قرارًا جيدًا.".

الجدير بالذكر أن عقد إعارة صاحب الـ24 عامًا للايبزيج يشمل بند حق الشراء نظير 28 مليون يورو.