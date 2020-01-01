ما هو نادي كرة القدم الأغنى في العالم؟

يتجاوز التنافس بين أندية كرة القدم ما يحدث في الملعب، تتنافس الفرق أيضاً مع بعضها فيما يتعلق بالقوة المادية، فيما يلي قائمة أغنى عشرة فرق لعام 2020 تتصدر الدوري المالي كما يطلق عليه بشكل شائع من قبل شركة الخدمات المالية (Deloitte) التي تصدر كل قائمة بأغنى الفرق كل عام.

انضم توتنهام للمراكز العشرة الأولى في قائمة الأندية الأكثر ثراءً في العالم للمرة الأولى منذ عقد من الزمان مع عائدات كبيرة تبلغ 485.6 مليون دولار والتي تظهر زيادة كبيرة قدرها 68 مليون يورو مقارنة بإيراداتهم الأخيرة، سجل النادي زيادة في دخل المبارايات لأنه يستخدم مؤقتًا ملعب ويلي، وهذا يسمح بدخول المزيد من المشجعين، ويذكر أن بمعدل 70642 معجبًا يشاهدون المباراة في المباراة الواحدة.

فشل آرسنال في التأهل لدوري الأبطال لأول مرة من فترة طويلة وكان لديهم أيضًا أداء باهت أدى إلى استنفاد إيراداتهم، هذا الانخفاض في الدخل جعلهم ينزلقون ثلاث مرات على الرسم البياني، والانتقال من المركز السادس إلى التاسع أسفل ترتيب الدوري المالي، وفقًا لشركة Deloitte، هناك فرقًا كبيرًا يبلغ حوالي 48.4 مليون يورو مقارنة بإيراداتهم الأخيرة، تمكن النادي من تحقيق 47 ٪ من إيراداته من حقوق البث بينما يشكل دخل يوم المباراة والمصادر التجارية الأخرى 25 ٪ و 28 ٪ على التوالي.

المزيد من الفرق

سجل نادي تشيلسي لكرة القدم عائدًا كبيرًا قدره 77.7 مليون يورو، على الرغم من احتلاله المركز الرابع في جدول الدوري وخروجه من دوري أبطال أوروبا في دور الـ16، إن صفقاتهم المربحة مع Nike التي تزود مجموعتها الفنية وإطارات يوكوهاما المسؤولة عن رعاية قمصانهم تساعد في تحقيق عائدات كبيرة، كانت البلوز قادرة على تحقيق 46 ٪ من إجمالي أرباحها للعام من حقوق البث، كما تم تسجيل 38 ٪ من مصادر تجارية بينما تمثل أرباح يوم المباراة 16 ٪، هذا الإنجاز يسمح لهم بالاحتفاظ بالمركز الثامن للمرة الرابعة.

حقق فريق ليفربول نجاحًا كبيرًا وعائدًا في الإيرادات منذ أن تولى يورجن كلوب مديراً فنياً، لقد وصلوا إلى نهائي دوري الأبطال وحققوا أداءً رائعًا على أرض الملعب مما ساعدهم على تعزيز إيراداتهم ب 89.5 مليون يورو، وهي أكبر زيادة مالية من أي فريق في العشرة الأوائل، حقق الريدز 251.3 مليون يورو أي ما يعادل 49٪ من إيراداته من حقوق البث، وتم تحقيق 33 ٪ أخرى من إجمالي الإيرادات من المصادر التجارية، في حين تم تسجيل 18 ٪ المتبقية من أرباح يوم المباراة، الزيادة الضخمة في عائداتهم تدفعهم للأعلى بمركزين في الدوري المالي.

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انتقل باريس سان جيرمان مكانًا أعلى من مركزه السابق في الدوري المالي، وذلك بفضل الزيادة الضخمة في الإيرادات، زادت إيرادات النادي بمقدار 55 مليون يورو، وذلك بسبب أدائه الممتاز في الميدان والعديد من الصفقات التجارية المربحة، فازوا بالدوري الموسم الماضي ويحتل الأن المركز الأول في الدوري، وبذلوا جهودًا متواصلة في دوري الأبطال كما أن اتفاقهما مع نايكي والإمارات كمورد لمعدات التكنولوجيا وراعي رسمي، إلى جانب التعاقد مع أسماء كبيرة مثل نيمار وكيليان مبابي يساعدان أيضًا في تحسين أرباحهما، سجل النادي 58 ٪ من إجمالي إيراداته من المصادر التجارية، بينما ساهم البث المباشر وتذاكر يوم المباراة بنسبة 24 ٪ و 18 ٪ من إجمالي الإيرادات.

تمتع مانشستر سيتي بنجاح كبير في الدوري حيث توج الإنجليزي بفارق قياسي بينه وبين الفريق صاحب المركز الثاني، إنه خامس أغنى نادي في العالم، للمرة الثالثة على التوالي، بفضل زيادة 41.4 مليون يورو في أرباحهم مقارنة بالأرباح السابقة، جاء ربحهم الرئيسي من مصادر تجارية بسبب العديد من الصفقات المربحة مع Nike و Ethiad و Nexen وما إلى ذلك، حققت هذه الصفقات 47 ٪ من إجمالي إيراداتها مع حقوق البث وأرباح يوم المباراة التي جلبت 42 ٪ و 11 ٪.

بايرن ميونخ هم أغنى نادي في الدوري الألماني، بضعف الإيرادات الإجمالية لأقرب منافسيهم بوروسيا دورتموند، إنه رابع نادي يتخطى 600 مليون يورو، نجاحهم في الدوري والخطوة التقدمية التي قطعوها في دوري أبطال أوروبا جعلهم يحتفظون بموقعهم كرابع أغنى نادي في العالم للمرة الثالثة على التوالي، إن صفقاتهم المربحة مع Adidas و Telekom وبعض العلامات التجارية المختلفة الأخرى جعلتهم يدركون ما يقدر بـ 348.7 مليون يورو من مصدر تجاري، وهذا يمثل 55 ٪ من إجمالي إيراداتهم، مع حقوق البث وأرباح يوم المباراة بنسبة 28 ٪ و 17 ٪ من الإيرادات.

مانشستر يونايتد هم أغنى نادٍ في إنجلترا، لقد تراجعوا بمركزين إلى أسفل الدوري المالي ليصبح في المركز الثالث، على الرغم من احتلالهم المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا جعلهم يفقدون مركزهم كأغنى نادي في العالم بعد الاحتفاظ به لمدة عامين متتاليين، ومع ذلك، ساعدت صفقتهم المربحة على المدى الطويل مع أديداس وشفروليه واتفاقية رعاية قميصهم الجديد مع كولر على جمع مبلغ ضخم قدره 316.1 مليون يورو من مصدر تجاري، يساهم هذا المبلغ الذي يمثل 47٪ من إجمالي إيراداتهم، وأرباح البث وأرباح يوم المباراة بنسبة 35٪ و 18٪ في أرباحهم على التوالي.

بعد أن استطاع برشلونة الفوز بالدوري الموسم الماضي واحتلاله المركز الأول حالياً، هذا جعلهم يتمتعون بنجاح وتحسن في عائداتهم، انتقلوا مكانًا واحدًا في الترتيب بزيادة قدرها 42.1 مليون يورو مقارنة بإيراداتهم السابقة، لقد حققوا 47 ٪ من إجمالي عائداتهم والتي تصل إلى 322.6 مليون يورو من مصدر ROM التجاري، و 21 ٪ من حقوق البث، وجاء الجزء المتبقي من أرباحهم من أرباح المباريات التي تساهم بنسبة 21 ٪.

حقق ريال مدريد نجاحًا غير مسبوق في دوري أبطال أوروبا، وقد جعلهم ذلك في صدارة الدوري المالي للمرة الأولى منذ عامين، وهي المرة الثانية عشرة التي يتصدرون فيها القائمة، وهم أيضًا أول نادي يتجاوز 780 مليون يورو، وسجلوا زيادة قدرها 76.3 مليون يورو في عائداتهم، جاءت معظم هذه الأرباح من مصادر تجارية، تساهم حقوق البث وأرباح يوم المباريات فقط بنسبة 35٪ و 19٪، تاركين المصدر التجاري للدخل بنسبة أكبر تبلغ 47٪. كما أن المكاسب الرئيسية في إيراداتهم ترجع بشكل كبير إلى فوزهم الثالث على التوالي في دوري الأبطال.

أغنى 20 نادٍ في العالم:

*جميع المبالغ باليورو