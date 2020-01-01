شيكابالا عن واقعة السوبر: أستطيع الحصول على حقي جيدًا

شيكابالا يفسر سبب واقعته ضد جماهير الأهلي.

أبدى محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب وقائد فريق نادي الزمالك، عدم رضاه عن العقوبة الموقعة ضده من جانب لجنة المسابقات، على خلفية أحداث مباراة كأس السوبر أمام الأهلي.

وشهدت مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، مشادات واشتباكات بين لاعبي الفريقين، بعد انتهاء المباراة.

شيكابالا قال خلال تصريحات لقناة نادي الزمالك: "الجميع قال أن شيكابالا لم يصح أن يقوم بذلك الفعل، ولكن دعني أسألهم لماذا صدر مني هذا الفعل؟".

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قائد الزمالك تابع: "تقول أنني خدشت حياء والدتك وأختك وزوجتك وهم يجلسون معك تشاهد المباراة، ولكنك تسبني بأمي المتوفية وزوجتي وترى الأمر عاديًا؟".

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محمود عبد الرازق أردف: "يتم سبي في كل مباراة، وأين حقي؟ لو كنت حصلت عليه في مرة، لما كنت رديت بهذه الطريقة، ولكن بما إنك لا تجلب لي حقي فأنا أعرف أحصل عليه جيدًا".

واختتم شيكابالا تصريحاته قائلًا: "مرتضى منصور رئيس الزمالك، أخبرني بأن من يذكر اسم زوجتي ووالدتي يستحق أن يُضرب بعيار ناري".

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر على حساب الأهلي، بعد التفوق في مباراة السوبر بركلات الجزاء الترجيحية، عقب انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.