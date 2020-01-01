كارتيرون يجتمع بشيكابالا ويُوجه رسالة للاعبي الزمالك

مباراة منتظرة أمام الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

عقد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك المصري جلسة قصيرة مع قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا خلال مران اليوم الأربعاء للحديث معه قبل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

الزمالك كان قد هزم الفريق التونسي في كأس السوبر الأقريقي في الـ14 من فبراير الماضي وبعدها تُوج بالسوبر المحلي بتفوقه على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية يوم الخميس الماضي، ولم يحضر الفريق لمواجهة الأهلي مجددًا في الدوري المصري يوم الإثنين بحجة تعطل الحافلة التي تقل اللاعبين.

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وأوضح الموقع الرسمي للزمالك أن المدرب الفرنسي أكد لشيكابالا أهمية دوره في المرحلة الحالية كقائد للفريق للشد من أزر اللاعبين ومنحهم التعليمات الفنية المطلوب تطبيقها من الجهاز الفني، وأكد له على أنه يُعد جزءً من الجهاز الفني للفريق.

وحرص كارتيرون على الحديث مع اللاعبين جميعًا كذلك وتوجيه رسالة لهم بصوت عالٍ بعد تجميعهم جميعًا في وسط الملعب، إذ قال لهم حسبما نقل الموقع الرسمي للنادي الأبيض "أنتم رجال".

"أريد منكم تنفيذ كافة التعليمات الفنية للاستمرار فيما نحن عليه. هناك بعض الأمور الفنية التي حدثت في لقاء الأهلي ولا أريد تكرارها. العبوا واستغلوا كل الفرص التي تسمح لكم بالفوز".

يُذكر أن الأهلي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، ويبلغ 8 مرات آخرهم كان عام 2013.