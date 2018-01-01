شنايدر يكشف ميزة استضافة قطر لكأس العالم 2022

الهولندي سجل 6 أهداف الموسم الحالي مع الغرافة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تواجد النجم الهولندي المخضرم، ويسلي شنايدر في الاحتفالية للكشف عن ملعب لوسيل في قطر، والذي سيستضيف مباراتي الافتتاح ونهائي كأس العالم 2022.

لاعب الوسط السابق لإنتر الإيطالي وجلطة سراي التركي، والغرافة القطري الحالي، توقع أن تكون المسابقة العالمية مختلفة.

وتحدث شنايدر قائلاً عن الفارق بين البطولة والبطولات السابقة:"سيكون الفارق الوحيد هو أنك ستكون قادر على مشاهدة 3 مباريات في اليوم، وهذة ميز، لنأخذ البرازيل كمثال أو جنوب أفريقيا أو روسيا، من المستحيل أن تسافر لمشاهدة جميع المباريات، الآن لدينا تلك الميزة وأعتقد أن التنظيم سيجعل الأمر مثالي".

وواصل عن الفوارق: "لقد رأيت الفارق منذ العام الماضي، وهو أمر رائع، الطرق والحدائق والمباني تجعل قطر أفضل ومستعدة لكأس العالم 2022".

وعن ندمه لعدم الفوز بالكرة الذهبية 2010: "أنها منذ 8 سنوات، وكان سيكون الأمر رائعًا لو فزت، كان لدي حلم الفوز بدوري أبطال أوروبا وحققته، لكنني لم أنظر لجوائز 2010 الفردية مرة أخرى، سيكون من الرائع، لكنني لا أهتم كثيرًا".

وكان شنايدر قد أعلن اعتزاله اللعب الدولي العام الحالي بعدما أصبح الأكثر تمثيلاً لمنتخب بلاده: "الأمر كان أكثر قيمة من تحقيق الألقاب الفردية، لا أتحدث عن الجوائز الفردية، لابد من مساعدة زملائك لتفوز بالجوائز الفردية، لكن الأكثر جمالاً الفوز بلقب دوري الأبطال".

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رويس مع نوري شاهين بعد نهاية مباراة بريمن ودورتموند.



(📸: @BVB) pic.twitter.com/4uppA8398r — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 15, 2018

واختتم عن علاقته بالبرتغالي جوزيه مورينيو، الذي قاده للفوز بالثلاثية مع النيراتزوري في 2010: "فوضى مانشستر يونايتد هو قادر على حلها، بالطبع سيقوم بشيء، عندما تكون لديه الوقت والإمكانات للقيام بالأمر، سيكون قادر على التغيير بنسبة 100%".

خوليت لا يرى سوى الإيجابيات في تنظيم قطر كأس العالم 2022

ويلعب شنايدر حالياً لصفوف الغرافة القطري، حيث سجل 6 أهداف في 11 مباراة بدوري نجوم قطر الموسم الحالي.