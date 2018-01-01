خوليت لا يرى سوى الإيجابيات في تنظيم قطر كأس العالم 2022

رود خوليت لا يرى أي سلبيات في تنظيم قطر لكأس العالم 2022، ويتحدث عن مشكلتي الطقس والكحول

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض رود خوليت النجم الهولندي المعتزل فكرة زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر إلى 48 منتخبًا، مفضلًا تأجيل ذلك للبطولة القادمة.

وتواجد نجم الجيل الذهبي لميلان في حفل الإعلان عن تصميم استاد لوسيل الذي سيستضيف افتتاح ونهائي كأس العالم 2022، وتحدث قائلًا عن قرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات "أتمنى ألا يحدث ذلك في البطولة القادمة، لا أظن أن قطر ستكون سعيدة بهذا القرار، خاصة مع كل تلك المتاعب. لا يمكن أن تغير القواعد في وسط كل هذا البناء، آمل ألا يُقرر الفيفا ذلك خلال البطولة القادمة لكن في المستقبل".

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وعن مشكلة الطقس والكحول، قال خوليت "نستطيع أن نرى كيف هو الطقس تلك الأيام، الآن هو وقت لعب كأس العالم عام 2022، درجة الحرارة ستكون 25 درجة تقريبًا في النهار و18 في الليل. الكحول سيُسمح به هنا. شركات البيرة هي من أكبر رعاة البطولة، البيرة مرادفة تقريبًا لكرة القدم، لن تكون هناك مشكلة".

أضاف خوليت "الميزة الأكبر أن البطولة ستُقام في دولة صغيرة مما سيتيح للمشاهد متابعة مباراتين في نفس اليوم ودون أن يتحمل مشقة وتكلفة السفر لمسافات طويلة. لا أرى أي سلبيات هنا، بل إيجابيات عديدة".