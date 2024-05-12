"شلال أولد ترافورد".. الأمطار تغرق ملعب مانشستر يونايتد!

ليلة مواجهة آرسنال..

أغرقت الأمطار مدرجات ملعب أولد ترافورد، عقب انتهاء مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي.

وخسر مانشستر يونايتد في عقر داره بهدف سجله لياندرو تروسارد، ليعود آرسنال إلى صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 86 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، الذي خاض مباراة أقل (سيواجه توتنهام بعد غد الثلاثاء).

من جهته، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة، ليبقى الفريق في المركز الثامن، ويتطلع لتجنب أسوأ مركز له في البريميرليج، وهو حصوله على المركز السابع موسم 2013-2014.

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ونشرت شبكة "سكاي سبورتس" مقطع فيديو تحت عنوان "شلال مانشستر يونايتد"، يظهر مدرجات ملعب أولد ترافورد، وهي غارقة في الأمطار، كما تخترق المياه السقف المغطى فيما يشبه الشلال.