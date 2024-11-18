بعد شكواه من "قلة مشاركات السعوديين" .. هيرفي رينارد يرد على مانشيني ويكشف نقاط قوة إندونيسيا

هيرفي رينارد "يثلج صدر" اتحاد القدم السعودي..

وجه الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، ردًا على حديث المدرب السابق، الإيطالي روبرتو مانشيني، بشأن قلة مشاركات اللاعبين السعوديين في دوري روشن، بسبب الاعتماد على الأجانب.

ويستعد المنتخب السعودي، لملاقاة إندونيسيا، غدًا (الثلاثاء)، على ملعب جيلورا بونج كارنو، ضمن حساب الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، علمًا بأن مباراة الدور الأول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (1-1)، في الجوهرة المشعة.

وكان مانشيني قد أثار أزمة بشأن قرار الاتحاد السعودي، بزيادة عدد الأجانب في فرق دوري روشن، إلى 10 لاعبين، والذي أثر بدوره على دقائق مشاركة اللاعبين السعوديين في الدوري، حيث تحدث بشأن ذلك الأمر عقب مباراة إندونيسيا في الجولة الأولى، واصفًا إياه بـ(المشكلة).

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ورد رينارد، خلال المؤتمر الصحفي المُنعقد اليوم قبل لقاء الجولة السادسة، بقوله "كنت مدربًا للمنتخب السعودي لمدة ثلاثة أعوام ونصف، وحتى بعد مغادرتي للمملكة، كنت متابعًا عن كثب، الدوري تنافسي، وأنا سعيد بمشاهدة اللاعبين الذين دربتهم، وهم يشاركون في هذا الدوري التنافسي، العودة ليست صعبة بالنسبة لي، واللاعبون يدركون ما نريد، وأعرفهم بشكل جيد، الآن قصة جديدة، وغدًا أمامنا مباراة مهمة ونتطلع للفوز بها".

وأضاف رينارد أن مواجهة الثلاثاء ستكون صعبة بسبب أرضية الملعب، فيما علّق على ما وصفه بـ"الشغف" للكرة الإندونيسية من خلال الحضور الكبير للمؤتمر الصحفي، بقوله "أتمنى لكم التوفيق، ولكن ليس غدًا"، فيما وصف منتخب إندونيسيا بأنه قوي ومنظم ويمتلك سرعة التحولات الهجومية والخطورة في الكرات الثابتة.

وتابع "حضرنا من أجل الانتصار ونقاط المباراة فقط، غدًا الدور الثاني، التنافس كبير في المجموعة، باستثناء اليابان التي تبتعد في المقدمة، تصفيات صعبة ومباراة صعبة، ويجب أن نكون بكامل جاهزيتنا لتحقيق الفوز".

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في جدول المجموعة الثالثة بتصفيات كأس العالم 2026، برصيد 6 نقاط بعد مرور خمس جولات، مبتعدًا بفارق الأهداف عن أستراليا، وصيف المجموعة، والصين (الرابع)، فيما يتصدر المنتخب الياباني بـ13 نقطة، علمًا بأن الأول والثاني في كل من المجموعات الثلاث، سيصعدون مباشرة إلى المونديال، بينما يتأهل الثالث والرابع إلى الدور الرابع في التصفيات.