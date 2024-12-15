شكوى رسمية من أوكرانيا بسبب قرعة تصفيات مونديال 2026.. والفيفا يرد بقرار سريع

ماذا حدث؟

تقدمت أوكرانيا بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن وجود خطأ في قرعة تصفيات كأس العالم 2026، يتمثل في استبعاد شبه جزيرة القرم من خريطة أراضيها.

ووسط الصراع السياسي بين روسيا وأوكرانيا، شهدت قرعة تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026، يوم الجمعة الماضي، استبعاد شبه جزيرة القرم من الأراضي الأوكرانية، حيث ضمتها روسيا في 2014، الأمر الذي أشعل غضب الاتحاد الأوكراني لكرة القدم.

وقال الاتحاد الأوكراني في رسالة موجهة إلى الفيفا: "نرسل لكم من أجل التعبير عن قلقنا العميق بشأن خريطة أوروبا التي تم ظهرت في البث التلفزيوني لقرعة تصفيات كأس العالم".

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وأضاف: "في الخريطة، تم الإشارة إلى البلدان، وتم نشر أراضي أوكرانيا دون جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي".

وواصل: "نؤكد أن نسخة الخريطة التي أظهرها الفيفا أثناء البث العالمي غير مقبولة".

وختم: "يبدو أن موقف الفيفا واليويفا غير متسق بشأن هذه القضية الحاسمة، خاصة في ضوء الغزو الروسي المدمر لأوكرانيا".

ورد الفيفا ببيان توضيحي جاء فيه: "نحن على علم بالمشكلة التي ظهرت في إحدى الخرائط، وتم حذف المقطع".