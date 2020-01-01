شكوك حول لحاق دي بروينه بديربي مانشستر

النجم البلجيكي يعاني من مشكلة في الظهر

يواجه فريق مانشستر سيتي، خطر غياب صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروينه، عن ديربي مانشستر أمام يونايتد يوم الأحد القادم بالدوري الإنجليزي.

سيتي نجح أمس في الفوز على شيفيلد وينزداي بهدف دون رد، ليتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن في غياب دي بروينه عن صفوفه.

صحيفة "ميرور" البريطانية، أكدت أن هذه الإصابة تعود لمشكلة بدنية يعاني منها الدولي البلجيكي، قد تعيقه عن خوض الديربي أمام الشياطين الحمر.

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وهو ما أكده بيب جوارديولا مدرب سيتي بعد المباراة قائلاً:"لقد سقط بطريقة خاطئة ويعاني من مشكلة في ظهره في الوقت الحالي".

وأضاف:"لا نعلم فترة غيابه حتى الآن، سيخضع للمزيد من الفحوصات ونتمنى عدم فقدانه لمدة طويلة".

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ويواجه سيتي يونايتد على أولد ترافورد يوم الأحد المقبل، قبل العودة لملعب الاتحاد الأربعاء من نفس الأسبوع، لخوض مباراته المؤجلة أمام أرسنال.

يذكر أن سيتي يحتل المركز الثاني بجدول البريميرليج بـ57 نقطة، مقابل 79 نقطة لصالح ليفربول متصدر المسابقة بعد 28 جولة.