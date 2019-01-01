شكرينيار يرفض الرحيل وينصح إنتر بضم مواطنه

النجم السلوفاكي محط أنظار كبار أوروبا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكر ميلان شكرينيار، نجم إنتر، أنه يريد البقاء مع النيراتزوري وأنه قريب من الوصول لاتفاق لتجديد تعاقده مع ناديه رغم العروض العدة من كبار أوروبا.

وأشارت آخر التقارير أن شكرينيار سيجدد تعاقده في الأيام المقبلة بعدما وافق إنتر على رفع راتبه إلى ما يقارب مليوني ونصف يورو بالموسم.

وقال السلوفاكي مع "توتوسبورت": "الجميع يعلم رغبتي بالبقاء في إنتر، أملك علاقة قوية مع النادي ومديريه ونحن قريبون من الوصول لاتفاق".

وأكمل: "سنجد اللحظة المناسبة لتوقيع العقد، لم أفز بشيء بعد في مشواري وأتيت لإنتر لفعل هذا، إذا قمت بها سأكون سعيداً".

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وأتبع شكرينيار: "وداع دوري الأبطال كان حزيناً، ولكن عشنا لحظات مميزة، خصوصاً لقاء توتنهام بالذهاب، سماع تلك الموسيقى أمر خاص، ولكن الآن نركز للفوز بالدوري الأوروبي".

وحول الميركاتو: "وصول جودين سيعطي خبرة وعقلية انتصارية، لو سأنصح أوسيليو بضم لاعب فسيكون لوبوتكا مواطني، يشبه توريرا في أرسنال وهو جاهز للعب في إيطاليا".

وتحدث شكرينيار عن المقارنات بين إيكاردي ورونالدو: "البرتغالي سريع بالكرة بين قدميه، ولكن أوقفناه في تورينو، إيكاردي مختلف، يمكن أن يختفي لعشر دقائق ثم يقوم بحركة مفاجأة".

وكان إنتر قد ضم شكرينيار الصيف قبل الماضي من سامبدوريا مقابل جيانلوكا كابراري و12 مليون يورو.