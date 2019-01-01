إنتر يحسم صفقة دي بول ويقترب من سيدريك

حراك كبير من النيراتزوري في الساعات الأخيرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكدت عدة تقارير إيطالية أن إنتر نجح في حسم صفقة رودريجو دي بول، نجم أودينيزي، بينما كثف من اتصالاته للتعاقد مع سيدريك سواريز، مدافع ساوثامبتون.

وكان دي بول قد دخل في مفاوضات مع قطبي ميلانو في الشهور الماضية بعد التألق الكبير الذي أظهره منذ بداية الموسم الحالي مع أودينيزي.

وقالت "كوريري" وعدة مصادر إن إنتر أتم الاتفاق مع أودينيزي لانتقال لاعبه بداية من شهر يوليو المقبل، ولكن يتبقى الاختلاف على القيمة.

وأشار التقرير أن إنتر وأودينيزي قدرا الصفقة في حدود 35 مليون يورو، ولكن لن يتم دفع المبلغ كاملاً بسبب دخول لاعبين شباب من النيراتزوري.

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صورة واحدة تجمع العديد من الأساطير الأرجنتينية .. هناك واحد فقط لم يلعب في إيطاليا.. هل يمكنك تخمين من هو 🤔👀 pic.twitter.com/sCoYsDfHB9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 24, 2019

وعلى الجانب الآخر، كشفت "سكاي" أن إنتر في محادثات متقدمة مع سيدريك سواريز، الظهير الأيمن لساوثامبتون، وأن الصفقة في طريقها للإغلاق.

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وأفادت الشبكة الشهيرة أن سبب دخول إنتر في مفاوضات مع لاعب البرتغال هو تكرر إصابات شيمي فرساليكو المعار من أتليتكو مدريد.

ويحتل إنتر الترتيب الثالث حالياً برصيد 40 نقطة، ويلعب مساء الأحد أمام تورينو بالجولة الحادية والعشرين من السيري آ.