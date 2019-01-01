شقيق عموري يكشف عن الأندية التي تفاوض اللاعب

وجهة شقيقه لم تحدد بعد رغم تلقيه عروضاً عدة من أندية إماراتية وسعودية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف أحمد عبدالرحمن شقيق لاعب الهلال السعودي عموري عن تلقي اللاعب العديد من العروض خلال الأسابيع الماضية.

عموري ينتهي عقده مع الهلال نهاية الموسم والذي يمتد حتى أغسطس المُقبل، حيث كان قد وقع عقدًا مع الزعيم لمدة موسم واحد فقط الصيف الماضي.

شقيق اللاعب الدولي الإماراتي قال لصحيفة "الرؤية" السعودية أن وجهة شقيقه لم تحدد بعد رغم تلقيه عروضاً عدة من أندية إماراتية وسعودية.

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وأكد أحمد عبدالرحمن تلقى اللاعب عروضاً من أندية شباب الأهلي دبي والوصل، وسبقهما العين بتصريحات مشرف فريق العين محمد عبيد حماد مرحباً بعودة قائد الفريق السابق.

كما شدد على وجود اهتمام سعودي من قبل ناديي الأهلي والاتحاد جدة، ولكن كل ذلك سابق لأوانه فاللاعب لا يزال مرتبطاً بناديه الهلال.

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يُذكر أن عودة عموري إلى الدوري الإماراتي قد تكون صعبة بسبب تقيد أنديته بسقف عقود ورواتب اللاعبين.