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النصر يرغب في ترميم دفاعه من الدوري الإسباني

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إدارة النصر قد قدمت عرضًا يقارب الـ5 ملايين يورو
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية إسبانية وجود اهتمام من قبل نادي النصر السعودي بالتعاقد مع عبدالله با مدافع نادي رايو فاليكانو الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 صحيفة "ماركا" الإسبانية أشارت إلى أن إدارة العالمي فتحت باب المفاوضات مع اللاعب مُجددًا بعدما  حاولت ضمه في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وكانت إدارة النصر قد قدمت عرضًا يقارب الـ5 ملايين يورو، لكن إدارة رايو فاليكانو رفض العرض.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن رايو فاليكانو باكو خيميز لا يمانع رحيل اللاعب، لذا فإن بيع المدافع السنغالي في حالة وصول عرض مادي مناسب لإدارة النادي الإسباني.

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وأنهت الصحيفة لتشير إلى أن أن المدافع السنغالي يعتبر فكرة الانضمام لنادي النصر فرصة جيدة من أجل تأمين مستقبله من الناحية المادية.

وكان نادي النصر قد نجح في التتويج بلقب دوري المحترفين السعودي في الموسم الماضي، ووصل مؤخرًا إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

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