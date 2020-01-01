شقيق بالوتيلي يكشف سر احتفاله ضد ألمانيا في يورو 2012

ذكرى لا يمكن نسيانها بمسيرة المهاجم الإيطالي

كشف إينوك بارواه شقيق المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، عن سر احتفاله الشهير أمام منتخب ألمانيا في يورو 2012.

بالوتيلي قاد إيطاليا للفوز على المانشافت بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، ليقوم بالاحتفال باستعراض عضلاته أمام الكاميرات، في لقطة أثارت العديد من التساؤلات.

شقيقه قال في تصريحات صحفية:"ماريو أعطاني قميصاً لبورتو خلال فترته مع مانشستر سيتي بعد إحدى مبارياته أمام الفريق البرتغالي الذي ضم بين صفوفه النجم الرازيلي هالك".

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وأضاف:"عندما كنا نلعب ألعاب الفيديو وأسجل هدفاً فيه، كنت أقوم بالاحتفال على طريقة هالك ولذلك قام ماريو بنسخ هذه الطريقة بعد التسجيل في ألمانيا".

وتابع:"أتفوق عليه دائماً في البلاي ستيشن وهو ما يدفعه للغضب ورمي الذراع الخاص به بعد كل هزيمة، والتحجج أحياناً بآلام في عينه، العيش معه في منزل واحد ليس بهذه السهولة".

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وتابع:"يمتلك طاقة كبيرة جداً، تجعلني أشعر بأنه أعطى 30% فقط مما يمكنه تقديمه خلال مسيرته في الملاعب، لم يكن لأحد إيقافه لو بذل 100% من جهده وتركيزه".

يذكر أن صاحب الـ29 سنة نجح في تسجيل 5 أهداف في 19 مباراة لعبها مع بريشيا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، قبل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.