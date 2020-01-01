شعار ذهبي على قميص الهلال في دوري أبطال آسيا

يدخل نادي الهلال البطولة على أمل المحافظة على اللقب

قامت إدارة نادي الهلال السعودي بتزيين قمصان الفريق بشعار ذهبي يتضمن الكأس الآسيوية، حيث جرت العادة على أن يرتديه حامل اللقب للبطولة السابقة في البطولة التالية.

ويقص الزعيم مشواره الجديد في دوري أبطال آسيا يوم الأثنين المُقبل أمام نادي شهر خودرو الإيراني في افتتاح دور المجموعات.

ومن المنتظر أن تغادر بعثة الهلال مساء اليوم، إلى مدينة دبي تأهباً لمواجهة شهر خودرو الإيراني في افتتاحية مباريات الفريق الهلال في دوري أبطال آسيا 2020، التي ستقام الاثنين، على استاد زعبيل بنادي الوصل الإماراتي.

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المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو قرر أن يؤيد الفريق عصر اليوم مرانه الأخير قبل السفر إلى دبي، وخوض مهمة جديدة.

ويعيش الفريق فترة مميزة بعودة كل لاعبيه المصابين، ما يعطي الجهاز الفني أريحية كبيرة في خوض المباريات الآسيوية التي وضعها الهلاليون خياراً أول في رزنامة البطولات التي يلعبها الفريق هذا الموسم.

ويدخل نادي الهلال البطولة على أمل المحافظة على اللقب الذي حققه الموسم الماضي على حساب نادي أوراوا ريدز الياباني.

يُذكر أن نادي الهلال يتواجد في المجموعة الثانية رفقة أندية شباب أهلي دبي الإماراتي، وباختاكور الأوزبكي، وشهر خودرو الإيراني