شرط وحيد من ميسي للبقاء في برشلونة

لابورتا بدأ التجهيز للعرض لإقناع الأرجنتيني بالبقاء

تحدثت أنباء في الصحافة الكتالونية عن تحديد ليونيل ميسي شرطاً أساسياً من أجل الاستمرار مع برشلونة وتمديد عقده، وسط حديث عن بداية التحركات من الرئيس جوان لابورتا لتجهيز عرضه.

ما هي متطلبات ميسي؟

بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، يطلب الأرجنتيني التعرف أولاً على مشروع برشلونة الرياضي للفترة المقبلة.

ويشترط ميسي أن يوفر برشلونة مشروعاً رياضياً مقنعاً يعيد الفريق لسكة الانتصارات محلياً وقارياً.

ماذا يجهز برشلونة لإقناع ميسي؟

التقرير أضاف أن إدارة برشلونة تشعر بالتفاؤل حيال تمديد عقد ميسي وإقناعه بالاستمرار.

وأوضح التقرير أيضاً أن تحرك إدارة برشلونة للتعاقد مع إرلينج هالاند من الأسباب الرئيسية لإقناع القائد بالبقاء.

"موندو" أكدت أن ميسي لم يحسم قراره بعد ويريد التعرف على خطة برشلونة الرياضية كاملة أولاً.

لابورتا يجهز

"Esport3" ذكرت أن الرئيس الجديد جوان لابورتا بدأ التحضير للعرض الذي سيتقدم به لميسي للتمديد.

وأضاف التقرير أن لابورتا درس وضع النادي الاقتصادي جيداً أولاً قبل التحرك وتجهيز عرضه للأرجنتيني.

الصورة كاملة

ميسي ينتهي عقده بحلول نهاية الموسم الجاري، وكان على وشك الرحيل الصيف الماضي قبل أن يتراجع ويختار الاستمرار لنهاية عقده.

وارتبط ميسي بعدة أندية مثل مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، وإنتر، بالإضافة للدوري الأمريكي.

اقرأ أيضاً .. بسبب أجويرو وهالاند .. مانشستر سيتي يغلق ملف التعاقد مع ميسي

المركز الدولي للدراسات الرياضية يعلن: ميسي الأفضل في العالم محليًا

طفرة النصيري وأوبلاك يقهر ميسي .. أسعار أغلى النجوم في الدوري الإسباني