بسبب أجويرو وهالاند .. مانشستر سيتي يغلق ملف التعاقد مع ميسي

أولوية مختلفة للنادي الإنجليزي في السوق

قرر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إغلاق ملف التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، بعد قرار مواطنه سيرخيو أجويرو بالرحيل عن صفوف الفريق.

ميسي عقده ينتهي مع برشلونة في يونيو 2021، والتكهنات مستمرة حول رحيله عن الفريق، وسط اهتمام من أندية أوروبا بضم اللاعب بالمجان.

الأمور بدأت تسير في الوقت الحالي نحو استمرار ميسي مع برشلونة، بسبب حالة الاستقرار التي يعيشها النادي من ناحية النتائج، وكذلك لعلاقته القوية بالرئيس الجديد للنادي جوان لابورتا.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن مانشستر سيتي بدأ يتفهم حقيقة استمرار ميسي مع برشلونة، لذلك قرر عدم الدخول في معركة خاسرة من البداية.

سبب آخر دفع سيتي ومدربه بيب جوارديولا لهذه الخطوة، وهو رحيل أجويرو، الذي أجبر النادي على الدخول في السوق لضم مهاجم كبير.

الأنظار في الوقت الحالي تتجه نحو إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، هاري كين لاعب توتنهام، وروميلو لوكاكو مهاجم نادي إنتر الإيطالي.

تفكير جوارديولا الحالي ينصب على ضم أي منهم، في صفقة ستكلف سيتي الكثير من الأموال، والوقت أيضًا خلال عملية المفاوضات، لذلك قرر إغلاق الباب تمامًا أمام صفقة ميسي.

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وأوضحت "سبورت" أن قرار أجويرو بالرحيل عن سيتي، جاء بسبب الخطط المستقبلية للنادي بالتعاقد مع مهاجم كبير، حتى خلال تواجده بالنادي، مما كان سيجعل دوره يتقلص إلى مهاجم بديل.

وتسير الأمور في الوقت الحالي نحو إمكانية ذهاب أجويرو إلى برشلونة لمجاورة ميسي وليس العكس، بوجود منافسة شرسة من يوفنتوس على ضم المهاجم المخضرم.