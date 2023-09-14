بشرط وحيد فقط .. الاتحاد يستطيع تسجيل أجانبه الـ10!

قرار يخدم نادي الاتحاد قبل ضغط البطولات الهائل

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يبدو أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد حسمت قرارها النهائي؛ بشأن عدد المحترفين الأجانب، المقيدين في قائمة كل فريق.

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وتُعاني بعض الأندية، من تواجد أكثر من 8 لاعبين أجانب في القائمة؛ وهو العدد المسموح به من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وللخروج من هذه الأزمة.. نقلت صحيفة "الرياضية" عن مصدر بلجنة الاحتراف، عدم إجبار أي نادٍ، على فسخ عقده مع أي محترف، زائد عن العدد المسموح به.

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وكشف المصدر، عن أن الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا أو كأس العالم للأندية، تستطيع الاستفادة من خدمات جميع لاعبيها الأجانب؛ حيث يشترط الاتحادان الآسيوي والدولي، أن يكون اللاعب مسجلًا في كشوفات الاتحاد المحلي، من خلال نظام "TMS".

وأشار المصدر، إلى أن "الاحتراف"، طلبت من الأندية السعودية، التي تضم أكثر من 8 محترفين أجانب، أن تتفق مع اللاعب، إما بالاستفادة منه في المنافسات المتاحة، أو الوصول إلى تسوية وإنهاء الارتباط به.

وشددت اللجنة، على أن عدم اتفاق النادي مع اللاعب الزائد عن العدد المسموح به، سيدخلها في مشكلة قانونية؛ حيث سيكون من حق هذا اللاعب، فسخ عقده والحصول على تعويض مالي ضخم؛ إذا لم يشارك في 10% من إجمالي عدد المباريات الرسمية.

وسيخدم هذا القرار، نادي الاتحاد السعودي بالتحديد، الذي سيشارك في مسابقتي دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، إلى جانب البطولات المحلية؛ حيث يضم 9 محترفين أجانب حاليًا في قائمته، ومن الممكن أن يزيدوا إلى 10؛ بعد شفاء المدافع المصري أحمد حجازي.

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