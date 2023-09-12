مفاجأة سارة لنونو سانتو .. حل أزمة الاتحاد مع جوتا دون التضحية بأي لاعب أجنبي!

تسعة لاعبين أجانب في صفوف الاتحاد واللوائح تنص على ثمانية فقط؟ لا مشكلة، هناك حل للاحتفاظ بالجميع..

SHAHID

بينما يعيش نادي الاتحاد السعودي على صفيح ساخن خلال الفترة الحالية، ويحاول جهازه الفني بقيادة البرتغالي نونو سانتو الاستقرار على رحيل أحد لاعبيه الأجانب قبل 15 من سبتمبر الجاري، أتت الانفراجة.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

فترة الانتقالات الصيفية في دوري روشن السعودي انتهت في السابع من سبتمبر الجاري، ووفقًا للوائح فإن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم تسمح للأندية بقيد عدد لا محدود من اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات، على أن يتم إرسال قائمة الثمانية لاعبين الأجانب النهائية في موعد أقصاه 15 من سبتمبر الجاري.

هذا البند هدفه تجنب فسخ الأندية لعقد أي من لاعبيه من طرف واحد، لقيد لاعب آخر، مما قد يعرضه لنزاعات قضائية أمام الجهات الدولية، إنما يتيح لهم متسع من الوقت للاتفاق على صيغة فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وبتخصيص الحديث عن الاتحاد، كونه أكثر الأندية حيرة حاليًا، إذ يبحث الاستغناء عن واحد من لاعبيه الأجانب بعدما ارتفع عددهم لتسعة بالتعاقد مع المدافع الإيطالي لويز فيليبي، وزعمت بعض التقارير أن جواو فيليبي "جوتا"؛ المنضم حديثًا في الصيف الماضي، كان الأقرب للرحيل وهو ما عرض إدارة الاتحاد للانتقادات والهجوم الشديد من قبل الجماهير، لكنها عادت وتراجعت مؤكدة أن سانتو حائر بين مارسيلو جروهي وعبد الرزاق حمد الله ورومارينيو دا سيلفا، واستقر على الاحتفاظ بجوتا، لكن يبدو أن هناك حل وسط ينقذه من كل ذلك.

وفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن اللاعبين الذين لن يتم تسجيلهم في نظام رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ستكون الفرصة متاحة أمامهم للمشاركة في بقية البطولات الخارجية كدوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية السعودية 2023م، بذلك يمكن للعميد الاحتفاظ بكافة أجانبه، خاصةً مع مشاركته في البطولتين القارية والعالمية وحاجته لجهود كافة لاعبيه.

كذلك سيتمكن النصر من الاستعانة بحارسه الكولومبي دافيد أوسبينا، الغائب عن المباريات منذ عدة أشهر لمعاناته من الإصابة، وفي الهلال فهناك فرصة للدفع بالمدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، إذا ما اكتمل شفائه من الورم الحميد في الغدد اللمفاوية الذي داهمه فجأة، أما الأهلي فكونه لن يشارك في أي بطولة خارجية العام الجاري، فعليه الاستغناء عن ظهيره البوسني إزجيان إليوسكي.

يذكر أن الهلال والنصر والاتحاد يشاركون في نهائيات دوري الأبطال، فيما يمثل العميد المملكة – البلد المستضيف – في مونديال الأندية، المقرر إقامته في ديسمبر المقبل، كونه بطل الموسم الماضي من دوري روشن.

SHAHID