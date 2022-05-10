شرط مالي يفصل بوجبا عن يوفنتوس، وريال مدريد يترقب!

تسود حالة من الغموض حول مصير لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، وموقفه بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد هذا الصيف.

رحيل بوجبا عن الشياطين الحمر، أصبح هو الخيار الأقرب في الوقت الحالي، بسبب حالة التخبط التي مر بها منذ عودته للفريق قادمًا من يوفنتوس.

وزعمت بعض التقارير أن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وكذلك ريال مدريد من أجل التعاقد مع اللاعب.

من النادي الأقرب لضم بوجبا؟

قال "ألفريدو بيدولا" الصحفي بصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" إن يوفنتوس دخل بقوة في الصورة لضم بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضح أنه يتطلع إلى مغادرة الدوري الإنجليزي بشكل كامل، مع عدم ممانعته فكرة العودة لصفوف يوفنتوس مرة أخرى.

وسيكون على الدولي الفرنسي تخفيض راتبه لو أراد الانتقال للسيدة العجوز، ليصل إلى 7 أو 8 مليون يورو في الموسم.

ويأتي ذلك بسبب النهج الذي يتبعه يوفنتوس لخفض فاتورة الأجور بالنادي، مثلما حدث مع باولو ديبالا الذي سيرحل بعدما رفضت الإدارة طلباته المادية.

ماذا عن باريس سان جيرمان؟

ومن ناحية أخرى يقترح النادي الفرنسي دفع ضعف هذا المبلغ على الأقل، بينما يراقب ريال مدريد الوضع من بعيد.

ويظل يوفنتوس هو الخيار الأفضل للاعب نفسه، لأنه يعرف المدينة والنادي بالفعل، حيث كان محبوبًا ويحظى بشعبية هائلة خلال تواجده في تورينو.

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