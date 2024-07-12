"شرط المسؤول قد يعطّل الصفقة" .. السر وراء تأخير انتقال ماكسيمين إلى فنربخشة رغم موافقة الأهلي!

هل يقبل صندوق الاستثمارات بآخر اتفاق بين الأهلي وفنربخشة على صفقة ماكسيمين؟

صفقة باتت شبه مؤكدة، بعد توصل ناديي الأهلي وفنربخشة التركي، لاتفاق نهائي حول انتقال الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، إلى كتيبة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وطالب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، بالاستغناء عن خدمات آلان ماكسيمين، قبل الموسم الجديد، فيما أشارت آخر التقارير إلى الموافقة على عرض فنربخشة بالحصول على الفرنسي على سبيل الإعارة، علمًا بأن العقد لا يشمل أي خيار أو إلزامية الشراء، وسيكون لمدة موسم رياضي واحد، كون النادي التركي لا يتمكن من توفير المبلغ المطلوب من الراقي.

وبحسب ما ورد في صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الأهلي سيحصل على مبلغ مالي يتراوح بين 3-5 ملايين يورو مقابل إعارة ماكسيمين، مع تكفل نادي فنربخشة بكامل رواتب بعد موافقته على تخفيضها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق، أكد الصحفي ياجيز سابونجو أوغلو، أنه رغم تأكد انتقال آلان ماكسيمين، إلى فنربخشة، إلا أن النادي التركي لا يزال في انتقال موافقة صندوق الاستثمارات العامة، من أجل إتمام الصفقة بشكل نهائي.

يذكر أن الإعلامي غرم الله الزهراني، قد صرّح بأن برنامج الاستقطاب لا يمانع رحيل أي لاعب، ولكنه يضع شرطًا بوجوب تسويق هؤلاء اللاعبين بنفس قيمة العقد، الأمر الذي قد يمثل عرقلة نحو إنهاء الصفقة؛ كونه من الصعب أن يرحل اللاعبون بنفس قيمة عقودهم مع النادي.