"3 لاعبين خارج أسوار النادي" .. الزهراني يكشف عن أزمة الأهلي في ملف الراحلين!

شرط برنامج الاستقطاب يضع الأهلي في ورطة!

كشف الإعلامي غرم الله الزهراني، عن وجود ثلاثة لاعبين على طاولة الأهلي، سيكونوا خارج أسوار النادي في موسم الميركاتو الصيفي الذي سينطلق خلال شهر يوليو الجاري.

ويستعد الأهلي للمشاركة في النسخة الأولى من بطولة النخبة الآسيوية، خلال موسم 2024-2025، بعد احتلال المركز الثالث في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 65 نقطة، فيما كشف الأهلي عن تدعيم الجهاز الفني، بقيادة الألماني ماتياس يايسله، بعدد من العناصر العالمية، حيث تعاقد مع النمساوي ألكساندر هاوزر مساعدًا للمدرب، والإنجليزي جون فيرن رئيسًا للعلاج الطبيعي، والويلزي دانييل نيسبيت رئيسًا لقسم الأداء، والهولندي هانس جيلهاوش، رئيسًا للكشافة، ومواطنه ليساندرو إيساي مديرًا للكشافة.

وأوضح الزهراني، عبر فضائية 24 الرياضية، أن برنامج الاستقطاب لا يمانع رحيل أي لاعب، ولكنه يضع شرطًا بوجوب تسويق هؤلاء اللاعبين بنفس قيمة العقد، وهو الأمر الذي قد يثير أزمة للأهلي، كونه من الصعب أن يرحل اللاعبون بنفس قيمة عقودهم مع النادي، وقد يصل الأمر إلى ربع القيمة.

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في المقابل، قال الزهراني، إن الأهلي يضع بطولة النخبة الآسيوية على رأس أولوياته في الموسم المُقبل، كما يحضر للمنافسة على لقب كأس السوبر السعودي، حيث يواجه الهلال في نصف النهائي خلال شهر أغسطس.

ونوه الزهراني بأن الرئيس التنفيذي في الأهلي هو (الكل في الكل)، وهو من يضع الاستراتيجية داخل النادي، مضيفًا أن الأهلي يحتاج إلى تدعيم صفوفه بأسماء كبيرة، ولكن المفاوضات تسير على قدم وساق والأمور تبشر بالخير.

وارتبط اسم الأهلي بصفقات عالمية يرغب في استقطابها خلال الميركاتو الصيفي، أبرزها الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين، هداف نابولي الإيطالي، والألماني جوشوا كيميتش، نجم بايرن ميونخ، فيما بات البرازيلي روبرتو فيرمينو، المرشح الأول للرحيل عن الأهلي، بقرار من المدرب الألماني يايسله.