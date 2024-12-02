"أقل شرارة قد تشعل النار".. إنريكي "مصدر أزمة" في غرفة ملابس باريس سان جيرمان

ماذا يحدث؟

توترت الأجواء داخل غرفة ملابس باريس سان جيرمان، بين المدرب الإسباني لويس إنريكي وبعض اللاعبين، وذلك بعد أسبوع صعب للغاية على الفريق.

وخسر باريس أمام بايرن ميونخ (1-0)، ليواصل الفريق سلسلة نتائجه السلبية في دوري أبطال أوروبا، والتي هبطت به إلى المركز 25 في الترتيب العام، ثم تعادل أول أمس السبت ضد نانت (1-1) في الدوري الفرنسي.

وحسب " rmcsport"، فإنه رغم أن بطل فرنسا لا يزال في صدارة الليج 1، بفارق 7 نقاط عن موناكو مع مباراة إضافية، إلا أن التوترات بدأت تظهر في غرفة الملابس بين إنريكي ولاعبيه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "المدرب الإسباني فاجأ لاعبيه مرة أخرى في اختياراته للتشكيل ضد بايرن، وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها تشكيلته للفريق في اللحظة الأخيرة، أحيانًا تكون اختيارات اللعب مفاجئة بالنظر إلى ما تم العمل عليه طوال الأسبوع في التدريبات".

وواصلت: "بعض لاعبي باريس يجدون قرارات إنريكي غير عادلة، ومنهم من يشعر بالاستياء على غرار فابيان رويز وبريسنيل كيمبيمبي، هذه الأصداء بدأت تتصاعد داخل النادي، ليس الجميع متفقًا مع ما يفعله المدرب الإسباني".

وختمت: "إذا كان الموقف الرسمي داخل النادي يدعمه، فإن غير الرسمي يكشف أن النتائج إذا استمرت بهذا الشكل، ستبدأ الناس في التحدث بصراحة أكبر، اليوم لا يمكننا التحدث عن أزمة، لكن يمكن لأقل شرارة أن تشعل النار".