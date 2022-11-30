شحن كرات كأس العالم يثير حيرة الجماهير .. تعرف على السبب

شحن كرة "الرحلة" الخاصة بكأس العالم 2022 أثار الكثير من الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

شعر المشجعون حول العالم ببعض الحيرة بعد رؤية صور على مواقع التواصل الاجتماعي لكرة "الرحلة" الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 وهي يتم شحنها قبل إحدى مباريات مونديال قطر.

شركة "أديداس" الألمانية للمستلزمات الرياضية هي التي قامت بإنتاج هذه الكرة، وهي تحتوي على مستشعرات للحركة تغير اللعبة بشكل كامل.

المستشعرات تقوم بتتبع موقع وتأثير وحركة كل ركلة أو لمسة للكرة، بمعدل يصل إلى 500 إطار في الثانية، والتي تساعد في تقنية التسلل نصف الآلية الجديدة.

وانتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر عددًا من الكرات موصولة بقابس كهربائي، بنفس الطريقة التي يتم بها شحن الهواتف المحمولة.

وحسب موقع "سبورت بايبل" الإنجليزية، فإنه يمكن لبطارية المستشعر التي تزن 14 جرامًا أن تدوم ست ساعات من الاستخدام، ولذلك يجب شحن الكرات بانتظام.

يذكر أن المستشعر الموجود في الكرة كان حاسمًا في تأكيد أن كريستيانو رونالدو لم يلمس كرة الهدف الأول في مباراة البرتغال وأوروجواي، وهو الهدف الذي أثار الكثير من الجدل واحتسب باسم برونو فيرنانديش.