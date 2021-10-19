شجار في النفق.. لاعبو نيوكاسل يدخلون في عراك بعد مباراة توتنهام!

لاعبو نيوكاسل تشاجروا سويًا بعد مباراة توتنهام في الدوري الإنجليزي.

اضطر عمال نادي نيوكاسل للتدخل والتفرقة بين جمال لاسيليس قائد الفريق وزميله إيزاك هايدن، بسبب الفوضى التي حدثت بينهما بعد مباراة توتنهام.

توتنهام حقق فوزًا غاليًا على نيوكاسل بنتيجة 3-2 في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، في مباراة نيوكاسل الأولى بعد الاستحواذ السعودي على النادي.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أشارت إلى أن لاسيليس وهايدن دفعا بعضهما وتشاجرا في نفق غرف خلع الملابس بعد نهاية المباراة، ليضطر موظفو ملعب سانت جيمس بارك للتدخل سريعًا.

الصحيفة الإنجليزية أشارت إلى أن لاعبي نيوكاسل أعربوا لاحقًا عن عدم رضاهم عن تكتيكات المدرب ستيف بروس، وأسلوبه في غرف خلع الملابس.

ويبدو أن لاعبي نيوكاسل يريدون من الملاك الجدد التدخل وتغيير المدرب في أسرع وقت، وتحديدًا قبل مواجهة كريستال بالاس يوم السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وتشير "ديلي ميل" إلى أن إقالة بروس تعد أولوية إدارة نيوكاسل حاليًا، لكن يجب اتباع الإجراءات الصحيحة والمصادقة عليها من قبل المساهم الأكبر، صندوق الاستثمار السعودي.

ومع ذلك، فإن المقربين من تحالف الاستحواذ على نيوكاسل محبطون من عدم اتخاذ قرار إقالة بروس الأسبوع الماضي كما كانت الخطة، وبالتالي تجنب تراجع الفريق أكثر.

وتوجد العديد من الخيارات على طاولة نيوكاسل حاليًا للتعاقد مع مدرب جديد، أولها أوناي إيمري مدرب فياريال الإسباني، وروبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا.

ويبحث التحالف عن تعيين مدرب جديد يمكنه تحسين الأجواء أولًا داخل غرف الملابس، ثم على أرض الملعب، بالنظر إلى الحاجة الفورية للعمل مع فريق لا يمكنه الفوز ويحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.​

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