برشلونة اضطر لحذف الفيديو.. سجائر شتشيسني في سانتياجو برنابيو تشعل الجدل!

ماذا حدث بعد الكلاسيكو؟

أشعلت احتفالات لاعبي برشلونة بالفوز على ريال مدريد في غرفة ملابس ملعب سانتياجو برنابيو حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

والتقط لاعبو برشلونة العديد من الصور في غرفة تغيير الملابس بعد الفوز الكبير على ريال مدريد (4-0) أمس السبت، ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فويتشيك شتشيسني هو يدخن سيجارة إلكترونية، بينما يظهر في يشارك في الاحتفالات مع زملائه.

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وحسب صحيفة "ميترو"، فإن النادي الكتالوني اضطر لحذف مقطع فيديو ظهر فيه الحارس البولندي وهو يخرج الدخان من فمه، بينما يقف بجوار لامين يامال.

ولم يشارك شتشيسني في المباراة التي تألق فيها الحارس إينياكي بينيا، وخرج بشباك نظيفة، بعد تصيات مهمة للغاية ساهمت في تحقيق الفوز، الذي رفع رصيد برشلونة إلى 30 نقطة في صدارة الليجا، بفارق 6 نقاط عن الوصيف ريال مدريد.