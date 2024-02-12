شتائم وضرب طاولة.. لابورتا ينفجر غضبًا بعد تعادل برشلونة وغرناطة

ما الذي أشعل ثورة رئيس البارسا؟

أشعل تعادل برشلونة أمام ضيفه غرناطة بنتيجة 3-3 مساء أمس الأحد، غضب جوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني الذي حضر المباراة في ملعب مونتجويك.

وأهدر برشلونة فرصة تعزيز موقفه في الدوري الإسباني، إذ فقد نقطتين ولم يتمكن من استغلال تعثر منافسيه أتلتيكو مدريد وجيرونا ضمن منافسات الجولة 24 بالليجا، علمًا بأنه يبتعد بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد صاحب الصدارة.

وذكرت إذاعة "راديو كتالونيا"، أن "لابورتا شوهد في المنصة الشرفية بينما يظهر عليه غضب هائل في نهاية المباراة، مع إيماءات وصيحات تظهر مزاجه السيئ".

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وأضافت: "الرئيس ضرب طاولة المقبلات التي كانت أمامه في المنصة الشرفية بالملعب، للتعبير عن غضبه من النتيجة".

ونقلت الإذاعة عن مصادر بالنادي إنه "بجانب النتيجة، كان غضب لابورتا مدفوعًا ببعض الشتائم التي وجهت إليه أثناء المباراة".