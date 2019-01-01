مدرب شباب الأهلي: لا نشغل أنفسنا بمباريات المنافسين

مدرب شباب الأهلي يتحدث عن مواجهة الظفرة القادمة

حذر رودولفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي فريقه من صعوبة المباراة أمام الظفرة في الجولة السابعة لدوري الخليج العربي الإماراتي، والتي ستُلعب مساء الخميس القادم.

وقال المدرب في المؤتمر الصحفي الذي نقله حساب النادي على تويتر "نخوض مباراة صعبة ويجب علينا اللعب بحذر، عملنا خلال هذا الاسبوع على تحسين بعض نقاط الخلل، وجاهزون لتقديم مباراة جيدة في ملعب صعب. المباراة مهمة للفريق وتركيزنا على حصد نقاط المباراة".

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وعن نتائج المنافسين التي قد تخدم شباب الأهلي، قال أروابارينا "ما زال الوقت مبكرًا، وهناك الكثير من المباريات في الدوري، علينا التركيز على فريقنا وتوفير طاقاتنا وعدم التركيز مع المنافسين والمباريات الأخرى، إذا ما كانت هناك نتائج تخدمنا في مشوارنا بالدوري وفي فهو شيء ايجابي، ولكن في كرة القدم يجب الاعتماد على أنفسنا فقط".

أضاف عن مواجهة الظفرة "مبارياتنا أمام الظفرة دائمًا ما تكون قوية، بغض النظر عن النتائج بين الفريقين، فالكفة متساوية وهناك جزئيات صغيرة تصنع الفارق بين الفرق، قدمنا الموسم السابق مباراة قوية أمامهم و فزنا بخمسة أهداف، لكن رغم هذا فالظفرة لم يكن سهلًا وقدم مباراة قوية في الشوط الأول".