يوسف جابر سعيد بالعودة لمنتخب الإمارات بعد 8 سنوات من الغياب

لاعب شباب الأهلي يتحدث كذلك عن أدواره الهجومية مع الفريق

أبدى يوسف جابر نجم شباب أهلي دبي سعادته البالغة بالعودة لتمثيل منتخب الإمارات بعد غياب دام 8 سنوات.

وكان بيرت فان مارفيك قد أعلن قائمة الأبيض التي ستواجه فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2020 وكأس آسيا 2023 وتضمنت المدافع المخضرم.

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يوسف جابر الذي ارتدى قميص شباب الأهلي قادمًا من بني ياس هذا الموسم قال عن هذا الخبر السعيد "سعيد بتواجدي مع المنتخب بعد ثمانية سنوات من آخر ظهور لي معه، وأتمنى أن أكون عند حُسن ظن الجمهور والمدرب وتقديم مستوًى جيد وإحراز نتائج ترضي تطلعات جمهورنا".

ويُقدم المدافع صاحب الـ34 عامًا أدوارًا هجومية جيدة للغاية هذا الموسم، قال عنها لحساب ناديه الرسمي على تويتر "الأدوار الهجومية التي أقوم بها هي توجيهات فنية من المدرب، وأقوم بتنفيذها بشكل جيد حتى يستفيد منها الفريق، وثقة المدرب تمنحني دافعًا لتقديم مستوى أفضل في صناعة الفرص واحراز الأهداف".

أضاف عن مواجهة الظفرة في الجولة السابعة من الدوري الإماراتي يوم الخميس القادم "عملنا بجدية هذا الأسبوع خلال التحضيرات، ونواجه فريقًا صعبًا على أرضه".