شاو يثير الجدل: الحكم أخبر ماجواير بصحة ركلة الجزاء ضد تشيلسي!

ورغم ذلك لم يحتسبها

فجر لوك شاو، مدافع مانشستر يونايتد، مفاجأة كبرى عندما قال إن حكم لقاء الفريق أمام تشيلسي ستيوارت أتويل اعترف بصحة ركلة الجزاء التي لم يحتسبها.

يونايتد طالب بركلة جزاء في لقاء الفريقين الأحد بالبريميرليج بسبب لمسة يد على كالوم هودسون أودوي، لاعب تشيلسي، ولكن الحكم بعد التشاور مع الفيديو قرر عدم صحتها.

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شاو قال مع "سكاي" عقب اللقاء: "إذا لم تكن ركلة جزاء لماذا الحاجة لإيقاف المباراة، لا أفهم السبب والأمر مربك بوجود حكم الفيديو".

وأردف: "الحكم أخبر ماجواير أنه إذا قال إن تلك الكرة ركلة جزاء ستسبب كلاماً كثيراً بعد ذلك، ماجواير تم إخباره أنها ركلة جزاء".

وأتبع الظهير الأيسر: "لن أصيح بخصوص الأمر لأن برأيي لم يقدم الفريقان ما يكفي من الأساس من أجل تحقيق الفوز".

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مانشستر أصدر بياناً للتعليق على تصريحات لاعبه وأكد أنه سمع بشكل غير صحيح ما قاله حكم اللقاء إلى القائد هاري ماجواير.

يذكر أن اللقاء انتهى بنتيجة التعادل دون أهداف بين الفريقين، ليضعف من حظوظ يونايتد في منافسة الجار سيتي على قمة الترتيب بالبريميرليج.