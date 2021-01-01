سولشاير يهاجم حكم مباراة تشيلسي: لا بد أنني أعمى!

هجوم عنيف من سولشاير..

شدد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، على أن فريقه استحق ركلة جزاء أمام تشيلسي كانت لتغير نتيجة المباراة تمامًا وتمنح الشياطين الحمر الثلاث نقاط.

وفي الشوط الأول عاد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو للنظر في ركلة جزاء محتملة على كالوم هودسون أودوي بعد ارتطام الكرة في يده، إلا أنه رفض احتسابها في نهاية المطاف.

هذا الأمر أثار غضب سولشاير كثيرًا خصوصًا مع انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف وارتفاع الفارق مع المتصدر مانشستر سيتي إلى 12 نقطة.

المدرب النرويجي تحدث للإعلام بعد المباراة وقال "لقد كانت ركلة جزاء، اليد كانت ثابتة 100%، إذا كان هذا وضعًا طبيعيًا لليد عندما تلمس الكرة، فيجب أن أكون أعمى!".

كما أضاف "كان يجب أن نحصل على ركلة جزاء وهذا واضح لكنني قلق بعض الشيء من عدم حصولنا على ركلات الجزاء بعد الضوضاء التي صدرت قبل شهرين بشأن حصولنا عليهم، ومن الواضح أن هناك تأثير من المدربين على الحكام".

وتابع "لم تكن لدينا الجودة أو الحظ، لكن اليوم كان الأمر يتعلق غالبًا بنقص الجودة في الثلث الأخير. كانت لدينا بعض اللحظات التي كانت قريبة وبعض الفرص الرائعة للهجمات المرتدة لكن التمريرة الأخيرة أو العرضية لم تكن جيدة بما فيه الكفاية".

أما عن حديث المدربين المستمر عن ركلات الجزاء فقال "هذه طبيعتنا كمدربين، أي شيء يتعارض معك ربما تريد تسليط الضوء عليه".

وأتم "إذا حدث شيء ما لفرق أخرى، فأنت ترغب في محاولة إيقاف ذلك على الأرجح، لكنني أثق في أن الحكام لن يتأثروا بذلك، لكنني فوجئت جدًا بالقرار اليوم عندما شاهدت الفيديو".

يذكر أن مانشستر يونايتد سيلعب مع كريستال بالاس الجولة القادمة من البريميرليج، ثم يحل ضيفًا على مانشستر سيتي المتصدر بملعب الاتحاد في القمة الكبرى التي ستحدد مصير الدوري تقريبًا.