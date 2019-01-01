شالكه يعلن رحيل خليفة نوير وبايرن يحسم الصفقة

موهبة شابة ألمانية جديدة

أعلن شالكه رحيل حارسه الشاب أليكساندر نوبل بحلول نهاية الموسم الجاري، وسط تكهنات عن اقتراب انتقاله إلى بايرن ميونخ أو لايبزج.

وبزغ نجم نوبل في صفوف الرويال بلوز في السنوات الماضية منذ انضم لصفوفه في 2015 قادماً من بادربورن، ولُقب بخليفة مانويل نوير.

ونشر شالكه بياناً مقتضباً عبر صفحاته على وسائل التواصل ذكر فيه أن نوبل سيرحل عن صفوف النادي بحلول نهاية الموسم الجاري.

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وينتهي عقد الحارس الشاب بحلول يونيو 2020، ودخل الطرفان في مفاوضات الشهور الماضية لتمديد استمراره مع النادي، ولكن دون التوصل لاتفاق.

وتشير التقارير أن بايرن ميونخ ولايبزج مهتمان بضم صاحب الثلاثة وعشرين عاماً، ولكن نوبل متردد بخصوص النادي البافاري بسبب وجود نوير ورغبته باللعب أساسياً.

وفي نفس السياق، أكدت "بيلد" أن بايرن أتم بالفعل اتفاقه مع نوبل، وأن الحارس الشاب سينضم لصفوفه بداية من يوليو المقبل بعقد يمتد حتى خمس سنوات.

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ولعب نوبل 17 مباراة مع المنتخب الألماني للشباب، وخاض هذا الموسم 17 مباراة بكل المسابقات مع شالكه، حافظ فيها على نظافة شباكه خمس مرات.