بايرن ميونخ يعلن اقتراب تأكيد بقاء هانزي فليك

الأمور في طريقها للحسم خلال ساعات..

يبدو وأن بايرن ميونخ بصدد أن يؤكد خبر بقاء هانزي فليك على رأس القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم، وذلك ما يُستشف من تصريحات حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للعملاق البافاري.

وكان فليك قد تولى مهمة تدريب بايرن بصورة مؤقتة خلفًا للمقال نيكو كوفاتش، وبعدما قدّم الفريق معه أداءً مميزًا تقرر أن يستمر حتى نهاية الدور الأول ومن ثم تقرير مستقبل الإدارة الفنية في بطل البوندسليجا.

الأنباء الواردة من ألمانيا كانت قد أوردت أن القرار على الأغلب سيكون بالإبقاء على فليك حتى نهاية الموسم ثم محاولة التعاقد في الصيف مع واحد من توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، وإيريك تين هاج، مدرب أياكس الهولندي.

مساء السبت كان نهاية الدور الأول من البوندسليجا، وقد حقق بايرن فوزًا بشق الأنفس على فولفسبورج بهدفين نظيفين في الدقائق الأخيرة، ليُسدل الستار على 2019 للبايرن وهو في المركز الثالث من ترتيب الدوري الألماني بفارق 4 نقاط عن المتصدر، لايبزيج.

إصابة طويلة جديدة في دفاعات بايرن ميونخ

حميديتش بعد المباراة تحدث عن مستقبل فليك، فقال "من الواضح أنه سيبقى، نحن راضون للغاية عن العمل الذي قام به وراضون كذلك عن أداء فريقنا معه.".

وأتم "نجمع الآن كل شيء معًا ونأمل في أن نتخذ قرارًا نهائيًا في وقت قريب. في الواقع، يتعلق الأمر فقط بوضع بعض التفاصيل.".

الجدير بالذكر أن فليك سبق له العمل كمساعد ليواخيم لوف في تدريب المنتخب الألماني من 2006 حتى 2014، قبل أن يلتحق هذا الموسم بالجهاز الفني لنيكو كوفاتش ويخلفه بعد ذلك.