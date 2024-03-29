سيُدمر خطة برشلونة .. دوري روشن السعودي يستهدف "مُهمِش كريستيانو رونالدو"

هل يوافق النجم البرتغالي على الانتقال إلى الهلال؟

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يستهدف دوري روشن السعودي ضم عددًا من النجوم العالميين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من ضمنهم صفقة قد تُدمر خطة برشلونة الإسباني!

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وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن أن برشلونة أصبح مُهددًا بعدم القدرة على الحفاظ على الدولي البرتغالي جواو كانسيلو، خلال الموسم المقبل 2024-2025، في ظل تلقيه عرضًا سعوديًا مُغريًا.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي يُريد بيع جواو كانسيلو بشكل نهائي، ولكن الأزمة الاقتصادية لبرشلونة تقف عائقًا أمامه، حيث يُريد النادي الكتالوني تمديد إعارته، وهو ما يرفضه النادي الإنجليزي.

ويُريد جواو كانسيلو الاستمرار مع برشلونة، ولكن العرض السعودي قد يُقنع مانشستر سيتي ببيع عقده، حيث يُريد نادي الهلال الحصول على خدماته، حيث يستطيع الزعيم دفع راتبًا مُغريًا له، الأمر الذي قد يجعل اللاعب البرتغالي يُغير موقفه ويوافق على الانضمام إلى دوري روشن السعودي.

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يُذكر أن العلاقة بين كانسيلو ومواطنه كريستيانو رونالدو ليست على ما يرام، خاصة بعدما تعمد جواو عدم التمرير إلى نجم النصر في الودية الأخيرة ضد سلوفينيا، وأيضًا تصرفاته التي يُهمش بها الأسطورة البرتغالية.

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