سيول تضرب "استاد القاهرة" قبل لقاء القمة

الأهلي والزمالك في الدوري المصري وجهًا لوجه مساء اليوم

يتعرض استاد القاهرة الدولي في هذه اللحظات لسيول قوية للغاية وأمطار رعدية قبل مواجهة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الأهلي والزمالك في السابعة والنصف مساءً ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، رغم رفض الأبيض لخوض اللقاء.

وأكد مراسل قناة "أون سبورت" المصرية، منذ قليل، بدخول مياة الأمطار داخل ممر اللاعبين في استاد القاهرة بشكل غزير.

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وأضاف أن المياة تغمر المنطقة المحيطة بالمستطيل الأخضر، بسبب كثافة المياة على المصارف الخاصة لها بهذه المنطقة.

ولكن أكد مراسل "أون سبورت" أن أرضية الملعب لم تتأثر بهذه الأمطار حيث الأرضة مدعمة بمصارف مميزة منذ كأس الأمم الإفريقية.

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وبهذا الشأن، أكد وليد عبدالوهاب مدير عام استاد القاهرة، بأن الملعب جاهز تمامًا لاستضافة اللقاء بين الأهلي والزمالك مساء اليوم.