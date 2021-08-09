سيناريو ريكي بوتش يتكرر مع نجم برشلونة الشاب

الوضع مشابه مع اختلاف اللاعبين

كشف تقارير صحفية، عن تطور جديد بخصوص مستقبل اللاعب أليكس كويادو، مع نادي برشلونة الإسباني خلال هذا الصيف.

وكان قد أعلن نادي برشلونة السماح للاعب بالغياب عن التدريبات في فترة الإعداد للموسم الجديد تمهيدًا لرحيله الرسمي.

ما جاء في التقارير الصحفية بخصوص اكويادو؟

حسب ما تم نشرته في صحيفة "سبورت" الكتالونية فإن كويادو سيبقى في برشلونة لمحاولة الفوز بمركز أساسي، بعد أن تعرقلت إعارته إلى نادي كلوب بروج البلجيكي، بسبب الاختلاف على خيار الشراء.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب لديه عدة عروض من أندية أخرى، لكنه لن يقبل بالخروج هذا الصيف، إلا إذا وصل عرض من نادي يلعب في دوري أبطال أوروبا.



وأوضح أن ماتيو أليماني المدير الرياضي للنادي الكاتالوني اجتمع مع وكلاء اللاعب وتم اتخاذ القرار باستمراره، وسيتم إعادة تقييم وضعه في يناير.

الوضع واحد وإسم اللاعب مختلف

حسب "سبورت" فإن كويادو يرفض الاستسلام رغم أنه يعلم تمامًا بأنه خارج حسابات رونالد كومان مدرب الفريق لكنه يرغب في خوض التحدي.

وهذا الوضع يشبه بحد كبير وضع اللاعب ريكي بوتش، فرغم أن اللاعب ليس في حسابات المدرب الهولندي منذ الموسم الماضي إلا أنه يرفض الاستسلام أوالخصوع للوضع الراهن.

ما هي تفاصيل وضع ريكي بوتش؟

جمع ريكي بوتش والمدرب الهولندي رونالد كومان علاقة متوترة منذ اللحظة التي أُعلن عن كومان مدرب لبرشلونة حيث طلب الهولندي من اللاعب البحث عن نادٍ جديد في الصيف.

لكن الأمور تعقدت ولم يخرج بوتش من الفريق، وعانى على مدار الموسم الماضي من استبعاد من قبل المدرب الهولندي في مناسبات عديدة وانتهى الموسم ولم يحصل صاحب الـ21 عامًا سوى على دقائق قليلة.

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