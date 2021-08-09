مصيبة جديدة .. برشلونة يؤكد غياب أجويرو لشهرين

برشلونة لا يستطيع التقاط أنفاسه

كشفت نادي برشلونة عن مدة غياب المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو عن صفوف النادي في انطلاقة الموسم الجديد.

وقد أعلن النادي الكتالوني في بيان رسمي، أمس، عن معاناة أجويرو من إصابة غير متوقعة، في وتر ربلة الساق اليمني.

ما هي مدة غياب أجويرو عن الملاعب؟

أعلن الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر "تويتر" إن إصابة أجويرو ستبعده عن المشاركة مع برشلونة، لمدة 10 أسابيع تقريبًا.

ولن يتمكن المهاجم الأرجنتيني من خوض أول لقاء له بقميص البلوجرانا حتى منتصف شهر نوفمبر المقبل.

LATEST NEWS | Tests carried out on first team player Kun Agüero have confirmed a right calf injury. He will be out around ten weeks. pic.twitter.com/wZNU4ahV0c — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 9, 2021

ما هو تأثير غياب أجويرو على برشلونة؟

في خضم ما يعاني منه النادي الكتالوني، وهو فقدان أحد أعمدته وهدافه التاريخي ليونيل ميسي، توالت المصائب وفقد طوق نجاته في مطلع الموسم حيث أنه من المتوقع أن يتحمل أجويرو عبء التهديف في النادي بغياب ميسي.

وعلى خلفية إصابة أجويرو، فقد عانى صاحب الـ 33 عامًا الموسم الماضي مع مانشستر سيتي بسبب الإصابات، ولم يستطع أن يشارك سوى في 20 مباراة فقط، تمكن خلالهم من تسجيل 6 هداف وصناعة هدف واحد في جميع المسابقات.

وفي هذه الحالة فمن المرجح أن يتنافس اللاعبان الجديدان ممفيس ديباي وإريك جارسيا على مركز قلب الهجوم خلال مدة غياب أجويرو بجانب مارتن براثيوث.

وسيفتتح برشلونة أول مبارياته في الدوري الإسباني على أرضه أمام ريال سوسييداد في 15 أغسطس المقبل، في الجولة الاولى من الدوري الإسباني.

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