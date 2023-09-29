سيميوني يؤيد ناديه ويتهم ريال مدريد بتوليد "حالة رعب" للحكام!

الأجواء لا تزال مشتعلة بعد الديربي

يؤيد دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد، التعليقات التي انتشرت على لسان أنخيل جيل مارين المدير التنفيذي لناديه عن الغريم التقليدي ريال مدريد.

أنخيل مارين خرج مؤخرًا للتعبير عن غضبه الشديد من رد فعل ريال مدريد بعد الخسارة في الديربي يوم الأحد الماضي بنتيجة 3/1.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن مارين انتقد النادي الملكي "في دوائره المقربة" حول ما حدث بعد انتهاء المباراة والجدل الذي أثارته قرارات الحكم ألبيرولا روخاس، وقال حسب الصحيفة الإسبانية: "إنهم يغشون المنافسة. إنهم يخلقون مناخًا لا يطاق للحكام".

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ومن جانبه علق سيميوني على هذا الأمر بعد فوز أتلتيكو مدريد على أوساسونا بالدوري الإسباني:"ميجيل مارين يقول ما لا يريد الكثيرون التعليق عليه بشكل علني".

وأضاف:"كانت هناك بعض الأقاويل عن ما حدث في الديربي، وهذه طريقة لتوليد نحو الحكام في كل مناسبة".

يذكر أن أتلتيكو بفوزه على أوساسونا بثنائية نظيفة أصبح في المركز الخامس بـ13 نقطة بجدول ترتيب الليجا بفارق 5 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الأول.