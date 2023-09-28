أصداء ديربي مدريد لا تتوقف .. اتهامات للملكي بالتلاعب بنزاهة الدوري الإسباني

الكثير من الانتقادات وجهت إلى ريال مدريد بعد هجومه على التحكيم بعد خسارة الديربي أمام أتلتيكو..

يبدو أن أصداء "ديربي مدريد" بين الريال وأتلتيكو، وفوز "الروخيبلانكوس" على النادي الملكي بنتيجة 3-1 في قمة الجولة السادسة من الدوري الإسباني 2023-2024 ستتواصل، خاصة مع انتقاد ريال مدريد الشديد للتحكيم عبر قنواته الرسمية وغير الرسمية.

وخرج ميجيل أنخيل جيل المدير التنفيذي لأتلتيكو مدريد للتعبير عن غضبه الشديد من رد فعل ريال مدريد بعد الخسارة في الديربي.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد انتقد النادي الملكي "في دوائره المقربة" حول ما حدث بعد انتهاء المباراة والجدل الذي أثارته قرارات الحكم ألبيرولا روخاس، خاصة وأن جميع خبراء الحكام الذين يعلقون على المباريات في الإذاعة والتلفزيون أكدوا أن قرارات روخاس لم تؤثر على النتيجة.

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عاد جيل مارين، الذي كان في المكسيك خلال عطلة نهاية الأسبوع لحضور اجتماع النادي، إلى مدريد وأعرب عن استيائه من كل ما حدث، حيث قال حسب الصحيفة الإسبانية: "إنهم يغشون المنافسة. إنهم يخلقون مناخًا لا يطاق للحكام".

وأضاف: "الحجج التي يستخدمونها لمهاجمة الحكام ستكون مثيرة للضحك لو لم تكن شيئًا خطيرًا ويؤثر بشكل مباشر على المنافسة".

ووفقًا للمصدر ذاته، فإن جيل مارين لديه أيضًا رأي حول ما يتم تقديمه في تلفزيون ريال مدريد، حيث قال: "إنهم مشجعون، ويعرفون أنهم إذا لم يقولوا مثل هذه الأشياء، فسوف يفقدون وظائفهم بسرعة".

ومن جانبه، يرى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن الانتقادات التي يوجهها ريال مدريد إلى التحكيم تخرج عن إطار اللعب النظيف.

وقال تيباس عندما سُئل عن رد فعل ريال مدريد على التحكيم حتى الآن في الدوري الإسباني، قال رئيس رابطة الدوري الإسباني في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "تلفزيون ريال مدريد قناة خاضعة للإدارة، إنها قناة لخدمة العامة، هل ريال مدريد يستخدمها لذلك؟ لا أجرؤ على القول إن كان ريال مدريد قد غش في المنافسة".

وأضاف: "ما يفعله ريال مدريد لا يقع ضمن اللعب الرياضي النظيف، وخاصة التقارير قبل المباريات، يقولون بعض الصفات، ويلتقطون صورًا بالأبيض والأسود، إن اللعب الرياضي النظيف ليس موجودًا في تلك القناة".

واختتم تيباس: "أنا أيضًا لا أعرف نوايا ريال مدريد من مثل تلك الصور والتقارير".