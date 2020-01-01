سيميوني يُجهز مفاجأة لزيدان في الديربي

يبدو أنه ينوي الانتصار..

أكدت تقارير من الصحف الإسبانية أن دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، يُحضر مفاجأة مدوية لزين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، في مباراة الديربي مساء السبت.

ويستقبل الملكي غريمه التقليدي الروخيبلانكوس على ملعب سانتياجو برنابيو، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين لكتيبة زيزو لمواصلة صدارة ترتيب الدوري الإسباني.

وبحسب ما جاء في تقارير الصحف الإسبانية، فإن يانيك كاراسكو سيكون هو مفاجأة اللوتشو للميرينجي في مباراة السبت، إذ تم إقحامه في قائمة الديربي بصورة رسمية.

المزيد من الفرق

كاراسكو سجّل عودته من جديد إلى الواندا ميتروبوليتانو مساء الجمعة بعدما غادر الأتليتي عام 2018 متوجهًا إلى الصين، غير أنه أكد مرارًا وتكرارًا عزمه العودة لأوروبا وهو ما حققه أخيرًا بالفعل.

ووفقاً لما أعلنه النادي الإسباني، فمن المقرر انضمام كاراسكو للفريق على سبيل الإعارة حتى يونيو المقبل، مع إمكانية الشراء الاختياري في يونيو القادم.

يذكر أن أتلتيكو يُعاني في الآونة الأخيرة بصورة ملحوظة، حيث خرج من دور الـ32 من كأس إسبانيا على يد أحد فرق الدرجة الثالثة، قبل أن يتعادل سلبيًا مع ليجانيس في المباراة الأخيرة بالليجا.

كما يجدر الإشارة إلى أن كتيبة سيميوني تحتل المرتبة الخامسة في جدول ترتيب الليجا برصيد 36 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن الريال.