رسمياً.. أتلتيكو مدريد يستعيد كاراسكو من الصين

صفقة لتدعيم هجوم فريق المدرب دييجو سيميوني

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الجمعة، عن عودة جناح الفريق السابق يانيك كاراسكو، والتعاقد معه من نادي داليان يفانج الصيني.

صاحب الـ26 سنة رحل عن أتلتيكو في بداية عام 2018، وفشل في التأقلم على الأجواء في الصين، ليؤكد من وقتها رغبته في العودة لأوروبا مرة أخرى.

وهو ما نجح فيه البلجيكي أخيراً، ليعود لصفوف أتلتيكو مدريد، لتدعيم فريق المدرب دييجو سيميوني خلال النصف الثاني من الموسم الحالي.

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ووفقاً لما أعلنه النادي الإسباني، فمن المقرر انضمام كاراسكو للفريق على سبيل الإعارة حتى يونيو المقبل، مع إمكانية الشراء الاختياري في يونيو القادم.

ومن جانبه قال سيميوني في المؤتمر الصحفي الخاص بالديربي أمام ريال مدريد، أن هناك إمكانية كبيرة لاستدعاء اللاعب لخوض المباراة أمام الغريم التقليدي، أو التواجد بقائمة اللقاء.

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وكان كاراسكو قد حافظ على مستواه بداليان يفانج رغم عدم شعوره بالراحة، حيث سجل 17 هدفاً وصنع 8 في 25 مباراة بالدوري الموسم الماضي.

يذكر أن كاراسكو انضم لأتلتيكو قادماً من موناكو في صيف عام 2015، ونجح في تسجيل 23 هدفاً في 124 مباراة بقميص الفريق، منها هدفه الشهير بنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال عام 2016.

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