سيميوني: كافاني؟ لا أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي

أبرز ما جاء في مؤتمر دييجو سيميوني قبل مواجهة ليفانتي

قال دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد إنه يفكر بشكل كامل في مباراة ليفانتي المقبلة فقط من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فيها.

ويحل ليفانتي ضيفًا على أتلتيكو مدريد مساء الغد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني، وهي أولى الجولات بعد نهاية عطلة أعياد الميلاد.

وقبل المباراة قال المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييجو سيميوني إن العودة من العطلة تتطلب تحقيق أداء ونتائج جيدة من أجل استعادة الثقة من جديد.

وأضاف: "بالنسبة للغيابات فنحن لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تعويض المصابين، هذا ما يجب أن نفكر فيه الآن ولا نشغل أنفسنا بالأعذار"

وتابع: "توماس ليمار لاعب مميز ولكن المشكلة أنه لم يبرز كل ما يمتلكه من إمكانيات معنا، هذا أمر يجعل دائمًا الجماهير تنتظر منه المزيد"

وأردف: "كافاني؟ هو لاعب لفريق آخر وأنا لا أتحدث سوى عن لاعبي فريقي فقط، لا أحب الحديث عن لاعبين آخرين في أندية أخرى"

أتلتيكو مدريد قد يحسم صفقة كافاني بـ10 مليون فقط

يذكر أن أتلتيكو مدريد عانى هذا الموسم من النتائج المخيبة بشكل كبير وفقد أغلب حظوظه في منافسة ريال مدريد وبرشلونة على لقب الليجا.