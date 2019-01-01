أتلتيكو مدريد قد يحسم صفقة كافاني بـ10 مليون فقط

دييجو سيميوني يعتبر الأوروجوياني كأولوية له في السوق

رغم كل الأهداف التي ارتبط أتلتيكو مدريد بالتعاقد معها في الفترة الأخيرة بخط الهجوم، إلا ان إيدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان يعتبر هو الخيار الأول للمدرب دييجو سيميوني.

أتلتيكو يبحث عن مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، نظراً للأزمة التهديفية التي يعاني منها الفريق والمستوى المتواضع للاعبه دييجو كوستا هذا الموسم.

صحيفة "لو باريسيان"الفرنسية، أكدت أن كافاني على بعد خطوات قليلة جداً من الانضمام للنادي الإسباني، في صفقة تصل قيمتها 10 مليون يورو.

ويأتي انخفاض قيمة المهاجم المخضرم، نظراً لتبقي 6 أشهر فقط على نهاية عقده مع باريس، ورغبته المُلحة في الرحيل، بعد خروجه من حسابات المدرب توماس توخيل.

ويعتبر كافاني هو الصفقة المثالية لأتلتيكو، نظراً لسعره المنخفض، رغم تحمل النادي دفع 10 مليون آخرين كراتب له في حالة توقيعه على عقد مدته 3 سنوات.

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وأما اللاعب نفسه فيعد أتلتيكو أيضاً هو الخيار الأنسب له، نظراً لفرصته الكبيرة في اللعب بانتظام، وإمكانية منافساته على البطولات مع الفريق على المدى البعيد.

يذكر ان صاحب الـ32 سنة لعب 11 مباراة فقط مع باريس هذا الموسم بسبب الإصابات، وسجل 3 أهداف فقط بقميص النادي الفرنسي.