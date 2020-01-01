سيميوني: غير مهتم بالكلاسيكو ولدنيا مشاكلنا الخاصة

دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد يؤكد أن فريقه يملك مشاكل أكبر من مواجهة الكلاسيكو ليهتم بها.

أكد المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام نظيره إسبانيول في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وأكد خلالها أنه غير مهتم بنتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة التي تقام بالغد الأحد.

وقال سيميوني عند سؤاله عن لقاء الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة: "نحن نفكر فقط في مواجهة إسبانيول، هذا هو ما يهمنا في بطولة الدوري حاليًا".

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وأضاف: "سنواجه واحد من الفرق القوية، ومنذ أن جاء لهم المدرب الجديد فهم يتعاملون مع الضغوط والسرعات بشكل رائع وذلك يظهر في تحولاتهم بالملعب".

وأكمل: "كل فريق يقاتل لهدف مختلف عن الآخر ونحن لدينا مشاكلنا الخاصة لذلك تلك المباراة ستكون هامة للجميع، وأتوقع أن تكون صعبة وبها الكثير من الضغط".

ويمر أتلتيكو مدريد بواحد من أسوأ مواسمه في الدوري الإسباني بالسنوات الماضية حيث فقد العديد منال النقاط مؤخرًا، بواقع ثمانية من آخر 15.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الـ43 بالدوري الإسباني بعد 25 جولة، حيث فاز في 11 مواجهة وتعادل في عشرة لقاءات.