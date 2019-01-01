سيميوني: أريد رؤية جواو فيليكس في أفضل صورة ممكنة

المدرب سعيد بالفوز على لوكوموتيف موسكو..

أكد دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، أن فريقه يسعى للتحسن بصورة أكبر في المرحلة القادمة، في الوقت الذي أشار فيه إلى عزمه استغلال جواو فيليكس بصورة أكثر مثلما تُريد الجماهير.

تأتي تصريحات سيميوني قبل مباراة الروخيبلانكوس أمام أوساسونا في الدوري الإسباني والمقرر لها مساء السبت، في مباراة لن تقبل القسمة على اثنين بالنسبة لكتيبة اللوتشو في سبيل الاستمرار بمطاردة متصدري الليجا.

سيميوني في تصريحات للصحافة عن المباراة قال "نحن نُدرك جيدًا ماذا علينا أن نحسنه في الدوري، نريد أن نستمر في المباريات الجيدة ولكن مع تحقيق نتائج إيجابية عكس ما حدث في الفترة الماضية.".

"غدًا لدينا خصم قوي، لقد عادوا بقوة إلى الليجا هذا الموسم، لديهم عمل جماعي مميز حقًا. الانتقادات؟ نحن نفهم أنها نتيجة لنتائجنا."

كما استطرد "نحن نفهم أن بعض الانتقادات تكون لتحسين المسار، وهذا هو هدفنا أيضًا، من الواضح أن لدينا كثير من الفرص خلال 90 دقيقة، علينا أن نستغلها ونحقق الفوز، هذا هو هدفنا.".

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أتلتيكو سيدخل مباراة أوساسونا بمعنويات مرتفعة، حيث تمكن من الفوز على لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا، وبالتبعية ضمن تأهله إلى دور الـ16، وحول الأمر قال سيميوني "لقد كان عملًا جماعيًا مميزًا منا.".

وأضاف "تمكنا من أن نهاجمهم على مدار المباراة مما تسبب لهم في حالة من التوتر، كانت المباراة واللعب الجماعي هام للجميع، والانتصار بالطبع كان هامًا أيضًا.".

وأخيرًا، تحدث سيميوني عن جواو فيليكس بقوله "نعم، أنا أريد أن أراه في كل مباراة أيضًا كما يريد الجمهور، كذلك أريد أن أراه في أفضل صورة ممكنة.".

الجدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الليجا برصيد 26 نقطة، وقد سجل الفريق 16 هدفًا فقط خلال 16 مباراة مما يوضح حجم المعاناة الهجومية لدى كتيبة سيميوني هذا الموسم على الصعيد المحلي.