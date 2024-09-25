"لماذا لم يطرد فينيسيوس وإندريك؟".. سيميوني يتهرب من السؤال الصعب!

ماذا قال مدرب الأتلتي؟

تهرب دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد من سؤال حول تفادي الثنائي فينيسيوس جونيور وإندريك فيليبي الطرد خلال مواجهة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس أمس الثلاثاء بالدوري الإسباني.

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وكان من الممكن طرد الثنائي ما يعني غيابهما عن مواجهة ديربي مدريد يوم الأحد المقبل، لكن الحكم اكتفى بإنذار الثنائي، ما أثار الكثير من الجدل.

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وسُئل سيميوني أيضًا عن حصول ريال مدريد على يومين راحة أكثر من فريقه، فعلق: "نحن ندير التعافي بأفضل ما نستطيع، كوكي لم يتدرب في الجزء الأخير اليوم، لتخفيف بعض العبء عنه".

ودعم مدرب الأتلتي الثنائي ألكسندر سورلوث وخوليان ألفاريز، قائلًا: "نحن نركز على توليد مواقف تهديفية أكبر، ليس لدي شك في أنه مع مرور الوقت وتوطد العلاقات، سيعمل الجميع بشكل أفضل، مهمتنا هي جعلهم يشعرون بتحسن".

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وختم: "خططنا أصبحت متنوعة، نبحث دائمًا عما نعتقد أنه يمكن أن يكون أفضل، بعض المباريات مختلفة عن غيرها، ولحسن الحظ لدينا مجموعة من اللاعبين الذين يتكيفون بشكل جيد للغاية مع هذه التغييرات، يمكنك اللعب بـ4 مهاجمين ولا تلقى تهديدات، ويمكن أن تلعب بثمانية في الخلف وتتلقى العديد من التسديدات، الأمر مرتبط بالالتزام".